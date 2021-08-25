В Азербайджане начнут вакцинировать третьей дозой от COVID отдельные категории населения
В Азербайджане начали делать третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса. Первыми прививки получат медработники, люди старше 60 лет и со слабым иммунитетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство обязательного медстрахования Азербайджана.
Отмечается, что все медицинские работники, люди старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой, получившие две дозы вакцины против коронавируса, должны быть вакцинированы третьей (бустерной) дозой.
В Минздраве страны отметили, что при этом срок действия сертификата о вакцинации остается неизменным, и введение третьей дозы не повлияет на его продолжительность.
Напомним, в конце июля в Азербайджане ввели почти обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий населения.