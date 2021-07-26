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Азербайджан вводит обязательную вакцинацию от COVID

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Баку, Понедельник 26 июля 2021 15:22
Азербайджан вводит обязательную вакцинацию от COVID Фото: вакцинация от COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Азербайджан вводит почти обязательную вакцинацию от COVID для отдельных категорий населения. В частности, для студентов, чиновников и сотрудников предприятий ряда отраслей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на haqqin.az.

Сообщается, что с 1 сентября 2021 года не менее 80% сотрудников государственных органов (структур), а также работников нижеперечисленных предприятий обязаны получить первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 октября - вторую дозу вакцины либо иметь сертификат иммунитета против COVID-19.

В их число входят:

  • все медицинские и фармацевтические предприятия;
  • все научные и образовательные учреждения;
  • предприятия сферы бизнеса и услуг.

Студенты старше 18 лет должны иметь паспорт COVID-19. Лица от 18 лет могут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытом помещении в следующих местах, только если у них есть паспорт COVID-19:

  • в учреждениях общественного питания;
  • в гостиницах;
  • в крупных торговых центрах.

Напомним, ранее Греция запустила обязательную вакцинацию для госслужащих.

А Узбекистан также ввел обязательную COVID-вакцинацию для некоторых категорий граждан.

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Азербайджан COVID-19 Вакцинация
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