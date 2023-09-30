Азербайджан звинуватив Вірменію в розпалюванні ненависті через позов в суд ООН

В Азербайджані відреагували на позов Вірмені до суду ООН. МЗС заявило, що це розпалювання расової ненависті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report .

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджизаде, після подання Ввірменією позову до суду ООН, заявив, що чергові позови абсолютно безпідставні та абсурдні.

За його словами, ці позови, спрямовані на розпалювання расової ненависті до азербайджанців, абсолютно неприйнятні, і свідчать про те, що Вірменія не відмовляється від спроб зазіхання на територіальну цілісність і суверенітет Азербайджану.

"Так само як і у випадку з Радою безпеки ООН, Вірменія зловживає Міжнародним судом з метою реалізації свого підступного політичного порядку денного. Тільки за цей рік Вірменія звертається до суду вже втретє. Зазначимо, що з трьох клопотань, поданих Вірменією в січні, два були відхилені, одне задоволено частково, а подані в травні клопотання були одноголосно відхилені суддями", додав він.

Водночас він заявив, що Азербайджанська сторона надасть суду позицію, в якій будуть відображені послідовні відповіді на ці нові необґрунтовані претензії Вірменії.

Справа Нагірного Карабаху

Нагадаємо, що 19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. У регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.Вірменія у відповідь відмовилася спрямовувати туди свою армію.

Народ Вірменії виступив із жорсткою критикою влади, зокрема прем'єра Нікола Пашиняна. На вулицях Єревана розпочалися протести, а операція Азербайджану завершилася за день.

Усі її деталі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

А вже сьогодні, 30 вересня, Вірменія подала позов проти Азербайджану до суду ООН за звинуваченням у дискримінації в Нагірному Карабасі.

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