Азербайджан обвинил Армению в разжигании ненависти из-за иска в суд ООН

В Азербайджане отреагировали на иск Армении в суд ООН. МИД заявил, что это разжигание расовой ненависти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report .

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, после подачи Арменией иска в суд ООН, заявил, что очередные иски абсолютно безосновательны и абсурдны.

По его словам, эти иски, направленные на разжигание расовой ненависти к азербайджанцам, абсолютно неприемлемы, и свидетельствуют о том, что Армения не отказывается от попыток посягательства на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

"Так же как и в случае с Советом безопасности ООН, Армения злоупотребляет Международным судом в целях реализации своей коварной политической повестки дня. Только за этот год Армения обращается в суд уже в третий раз. Отметим, что из трех ходатайств, поданных Арменией в январе, два были отклонены, одно удовлетворено частично, а поданные в мае ходатайства были единогласно отклонены судьями", добавил он.

В то же время он заявил, что Азербайджанская сторона предоставит суду позицию, в которой будут отражены последовательные ответы на эти новые необоснованные претензии Армении.

Дело Нагорного Карабаха

Напомним, что 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии, Армения в ответ отказалась направлять туда свою армию.

Народ Армении выступил с жесткой критикой власти, в частности премьера Никола Пашиняна. На улицах Еревана начались протесты, а операция Азербайджана завершилась через день.

Все ее детали можете узнать в материале РБК-Украина.

А уже сегодня, 30 сентября, Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН по обвинению в дискриминации в Нагорном Карабахе.

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