Азербайджан остановил работу посольства в Иране

Дипломатическая деятельность посольства Азербайджана в Иране была полностью приостановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Trend .

"Посольство останется 5 человек, чтобы защитить административное здание и имущество дипломатической миссии, но они не будут проводить дипломатическую деятельность", - добавил замминистра.

Сегодня, 29 января, замминистра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафов заявил, что деятельность азербайджанского посольства в Иране остановлена.

Напомним, утром 27 января в Иране вооруженный мужчина совершил нападение на посольство Азербайджана и убил начальника службы безопасности Орхана Аскурова.

После чего Азербайджан захотел эвакуировать своих дипломатов из Ирана.

Сегодня около 22:00 по местному времени самолет с эвакуированными работниками посольства Азербайджана в Иране приземлился в Баку. Также тело Орхана Аскурова, погибшего в результате нападения на посольство, было доставлено в Баку.

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