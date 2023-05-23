Азербайджан збільшуватиме обсяги експорту газу до Європи, - Алієв

Азербайджан збирається й надалі збільшувати обсяги експорту газу до Європи, і до 2027 року вийти на постачання щонайменше 20 мільярдів кубометрів.
Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави республіки.
"Азербайджан робить дуже серйозні кроки з транспортування свого природного газу на європейські ринки. Обсяг газу, що транспортується, тобто експортується, з кожним роком зростає і зростатиме", - йдеться у заяві для преси за підсумками проведення азербайджано-литовського бізнес-форуму у Вільнюсі.
Алієв зазначив, що Азербайджан як надійний постачальник до Європи сьогодні експортує нафту, природний газ, електроенергію, і країна також планує експортувати водень, у тому числі "зелений", що є частиною спільних стратегічних рамок нашої співпраці з ЄС.
Він також нагадав, що у липні 2022 року Європейська комісія та Азербайджан підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері.
"На основі цього меморандуму ми повинні подвоїти наші постачання природного газу до Європи до 2027 року. У 2021 році наші постачання природного газу до Європи становили 8 мільярдів кубометрів, цього року цей показник дорівнюватиме 12 мільярдам кубометрів, а до 2027 року, я думаю, - 20 мільярдам кубометрів, а я вважаю, що це мінімум, тому що потенціал є", - заявив Алієв.
Також президент Азербайджану повідомив, що в республіці видобувають більше природного газу з існуючих родовищ, і незабаром буде оголошено про важливий видобуток на одному з великих родовищ Каспію.
"А інвестиції у відновлювані джерела енергії дозволять нам економити природний газ для експорту", - додав він.
За словами Алієва, сприятливе інвестиційне середовище Азербайджану дозволяє в майбутньому диверсифікувати економіку, що зменшить залежність від енергетичного сектора.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз вирішив замінити російський газ азербайджанським, збільшивши імпорт більш ніж удвічі.
Нагадаємо також, що перед цим Азербайджан заявив, що має достатньо запасів газу для постачання до Європи, та за потреби він може збільшити постачання газу для сусідніх країн.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.