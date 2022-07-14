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ЕС заменит российский газ азербайджанским, увеличив импорт более чем в два раза

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Брюссель, Четверг 14 июля 2022 11:18
ЕС заменит российский газ азербайджанским, увеличив импорт более чем в два раза Фото: газ из Азербайджана заменит российский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия предложила странам ЕС заключить соглашение с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа и расширения трубопровода. Проект меморандума, который требует одобрения правительств, является частью усилий ЕС по сокращению зависимости от российского газа после вторжения Москвы в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский Союз, по Южному газовому коридору, в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом", - говорится в документе.

По Трансадриатическому газопроводу, последнему отрезку трубопроводной сети Южного газового коридора, в прошлом году в европейские страны, такие как Италия, было доставлено более 8 млрд кубометров азербайджанского газа.

Рост поставок также потребует от Азербайджана расширения собственной добычи газа. В проекте подчеркивается важность "долгосрочных, предсказуемых и стабильных контрактов" для обеспечения безопасности производителей газа. Но в нем также говорится, что будущие газовые контракты должны быть согласованы с целями ЕС в области изменения климата, что, по мнению Брюсселя, потребует резкого сокращения потребления газа, особенно после 2030 года.

Обеспокоенность по поводу дальнейших сокращений поставок российского газа усилилась на этой неделе после начала планового ремонта газопровода "Северный поток-1", по которому газ поступает в Германию. Правительства и компании предупредили, что Москва может продлить отключение.

Ранее Азербайджан заявил, что имеет достаточно запасов газа для поставок в Европу и при необходимости он может увеличить поставки газа для соседних стран.

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