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Азербайджан будет увеличивать объемы экспорта газа в Европу, - Алиев

Фото: Ильхам Алиев, президент Азербайджана (facebook.com/LiderIlhamAliyev)
Автор: Владимир Костырин

Азербайджан собирается и далее увеличивать объемы экспорта газа в Европу, и к 2027 году выйти на поставки минимум 20 миллиардов кубометров.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы республики.

"Азербайджан предпринимает очень серьезные шаги по транспортировке своего природного газа на европейские рынки. Объем транспортируемого, то есть экспортируемого газа с каждым годом растет и будет расти", - говорится в заявлении для прессы по итогам проведения азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе.

Алиев отметил, что Азербайджан как надежный поставщик в Европу сегодня экспортирует нефть, природный газ, электроэнергию, и страна также планирует экспортировать водород, в том числе "зеленый", что является частью общих стратегических рамок нашего сотрудничества с ЕС.

Он также напомнил, что в июле 2022 года Европейская комиссия и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере.

"На основе этого меморандума мы должны удвоить наши поставки природного газа в Европу до 2027 года. В 2021 году наши поставки природного газа в Европу составляли 8 миллиардов кубометров, в этом году этот показатель будет равен 12 миллиардам кубометров, а к 2027 году, я думаю, - 20 миллиардам кубометров, а я считаю, что это минимум, так как потенциал есть", - заявил Алиев.

Также президент Азербайджана сообщил, что в республике добывают больше природного газа из существующих месторождений, и вскоре будет объявлено о важной добыче на одном из крупных месторождений Каспия.

"А инвестиции в возобновляемые источники энергии позволят нам экономить природный газ для экспорта", - добавил он.

По словам Алиева, благоприятная инвестиционная среда Азербайджана позволяет в будущем диверсифицировать экономику, что снизит зависимость от энергетического сектора.

Ранее сообщалось, что ЕС решил заменить российский газ азербайджанским, увеличив импорт более чем в два раза.

Напомним также, что перед этим Азербайджан заявил, что имеет достаточно запасов газа для поставок в Европу и при необходимости он может увеличить поставки газа для соседних стран.

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