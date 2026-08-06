Азербайджан заявив про готовність постачати газ до України

"Я вважаю, що існує також можливість співпраці між Азербайджаном та Україною в сфері енергетичної безпеки, зокрема в рамках згаданого вами проєкту щодо використання українських газосховищ для постачання газу в ширшому географічному контексті, що ми також вважаємо дуже перспективним напрямком нашої майбутньої співпраці", - сказав він.

У відповідь в.о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що азербайджанський бізнес завжди активно був присутній в Україні, і Київ вітав би подальше нарощування цієї присутності.

"У нас є пакет пропозицій для наших азербайджанських друзів. Ми зацікавлені в диверсифікації постачання енергоносіїв в Україну", - наголосив Сибіга.

Нагадаємо, Україна планує частково відновити експорт природного газу власного видобутку, заборона на який діє від початку війни. Відповідний проєкт постанови вже підготували, однак остаточне рішення має ухвалити влада.