Азербайджан заявив про готовність постачати газ до України

Азербайджан наразі постачає газ до 16 країн світу, з яких 13 - країни ЄС, в тому числі 10 держав-членів ЄС. Він також "буде радий" постачати газ і до України в разі створення такої системи.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов на брифінгу в Києві.
"Я вважаю, що існує також можливість співпраці між Азербайджаном та Україною в сфері енергетичної безпеки, зокрема в рамках згаданого вами проєкту щодо використання українських газосховищ для постачання газу в ширшому географічному контексті, що ми також вважаємо дуже перспективним напрямком нашої майбутньої співпраці", - сказав він.
У відповідь в.о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що азербайджанський бізнес завжди активно був присутній в Україні, і Київ вітав би подальше нарощування цієї присутності.
"У нас є пакет пропозицій для наших азербайджанських друзів. Ми зацікавлені в диверсифікації постачання енергоносіїв в Україну", - наголосив Сибіга.
Нагадаємо, Україна планує частково відновити експорт природного газу власного видобутку, заборона на який діє від початку війни. Відповідний проєкт постанови вже підготували, однак остаточне рішення має ухвалити влада.
Зазначимо, за прогнозним балансом надходження та розподілу природного газу на 2026/2027 роки, підготовленим Міненерго, до початку зими Україна планує накопичити у сховищах 14,6 млрд кубометрів газу.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що постачальники газу оприлюднили тарифи на серпень. Для більшості побутових споживачів вартість блакитного палива залишиться без змін.