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Азербайджан заявил о готовности поставлять газ в Украину

15:22 06.08.2026 Чт
2 мин
В Киеве уже сообщили о "пакете предложений" для Баку
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Фото: газопровод (Getty Images)

Азербайджан сейчас поставляет газ в 16 стран мира, из которых 13 - страны ЕС, в том числе 10 государств-членов ЕС. Он также "будет рад" поставлять газ и в Украину в случае создания такой системы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге в Киеве.

"Я считаю, что существует также возможность сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в сфере энергетической безопасности, в частности, в рамках упомянутого вами проекта по использованию украинских газохранилищ для поставок газа в более широком географическом контексте, что мы также считаем очень перспективным направлением нашего будущего сотрудничества", - сказал он.

В ответ и.о. министра иностранных дел Андрей Сибига отметил, что азербайджанский бизнес всегда активно присутствовал в Украине, и Киев приветствовал бы дальнейшее наращивание этого присутствия.

"У нас есть пакет предложений для наших азербайджанских друзей. Мы заинтересованы в диверсификации поставок энергоносителей в Украину", - подчеркнул Сибига.

Напомним, Украина планирует частично возобновить экспорт природного газа собственной добычи, запрет на который действует с начала войны. Соответствующий проект постановления уже подготовили, однако окончательное решение должно принять власть.

Отметим, по прогнозному балансу поступления и распределения природного газа на 2026/2027 годы, подготовленному Минэнерго, к началу зимы Украина планирует накопить в хранилищах 14,6 млрд кубометров газа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что поставщики газа обнародовали тарифы на август. Для большинства бытовых потребителей стоимость голубого топлива останется без изменений.

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