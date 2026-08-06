Азербайджан заявил о готовности поставлять газ в Украину

"Я считаю, что существует также возможность сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в сфере энергетической безопасности, в частности, в рамках упомянутого вами проекта по использованию украинских газохранилищ для поставок газа в более широком географическом контексте, что мы также считаем очень перспективным направлением нашего будущего сотрудничества", - сказал он.

В ответ и.о. министра иностранных дел Андрей Сибига отметил, что азербайджанский бизнес всегда активно присутствовал в Украине, и Киев приветствовал бы дальнейшее наращивание этого присутствия.

"У нас есть пакет предложений для наших азербайджанских друзей. Мы заинтересованы в диверсификации поставок энергоносителей в Украину", - подчеркнул Сибига.

Напомним, Украина планирует частично возобновить экспорт природного газа собственной добычи, запрет на который действует с начала войны. Соответствующий проект постановления уже подготовили, однако окончательное решение должно принять власть.