Азербайджан заявил о взятии под контроль семи поселений в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что военные взяли под контроль семь поселений в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку были взяты селения Физулинского и Джебраильского районов.

Об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, передает AZE.

По его словам, взяты под контроль села Гараханбейли, Гарвенд, Горадиз, Юхары Абдурахманлы Физулинского района, Беюк Марджанлы и Нузгяр Джебраильского района, а также ряд господствующих высот.

"Боевые операции продолжаются", - сказал Эйвазов.

При этом пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что утверждения Минобороны Азербайджана о взятии под контроль населенных пунктов в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности.

"Это очередная провокация азербайджанской пропаганды", - добавила она.

Напомним, утром 27 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. В результате обстрелов пострадали люди. Также сообщалось о погибших. Однако точного количества жертв и пострадавших на данный момент нет.

После глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение. Также была объявлена всеобщая мобилизация для лиц старше 18 лет. Военное положение также было введено в Армении.