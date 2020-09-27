ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Азербайджан заявил о взятии под контроль семи поселений в Нагорном Карабахе

Автор: РБК-Украина

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что военные взяли под контроль семь поселений в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку были взяты селения Физулинского и Джебраильского районов.

Об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, передает AZE.

По его словам, взяты под контроль села Гараханбейли, Гарвенд, Горадиз, Юхары Абдурахманлы Физулинского района, Беюк Марджанлы и Нузгяр Джебраильского района, а также ряд господствующих высот.

"Боевые операции продолжаются", - сказал Эйвазов.

Самые читаемые новости

При этом пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что утверждения Минобороны Азербайджана о взятии под контроль населенных пунктов в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности.

"Это очередная провокация азербайджанской пропаганды", - добавила она.

Напомним, утром 27 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. В результате обстрелов пострадали люди. Также сообщалось о погибших. Однако точного количества жертв и пострадавших на данный момент нет.

После глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение. Также была объявлена всеобщая мобилизация для лиц старше 18 лет. Военное положение также было введено в Армении.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АрменияАзербайджанНагорный Карабах