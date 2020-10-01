Азербайджан заявил об уничтожении восьми "Градов" Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об успешном уничтожении восьми ракетных установок "Град". Системы принадлежали армянской стороне в нагорно-карабахском конфликте.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

Самоходная реактивная система залпового огня "Град" является российской разработкой. Военное ведомство приложило видео ударов по армянским позициям.

Как сообщается, в результате интенсивных обстрелов с армянской стороны, были повреждены 116 домов, а также 26 гражданских объектов. Сейчас Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики принимает все необходимые меры для обеспечения преследования и наказания виновных в обстрелах мирного населения.

Военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября. Конфликт происходит в связи с созданием в 1991 году Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией.

Напомним, Турция может оказать военную поддержку Азербайджану, если он направит соответствующий запрос.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе нельзя урегулировать без России.