Азербайджан заявил об уничтожении одного из полков Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило о полном уничтожении в Карабахе одного из полков армии Армении. Речь идет о третьем мотострелковом полке "Мартуни".

Об этом сообщает APA.

Азербайджанская сторона заявила, что полк был расположен на территории Ходжавенда.

Также азербайджанские военные заявили о ликвидации полковника армянской артиллерии на южном направлении.

Напомним, бои между странами из-за Нагорного Карабаха продолжаются третий день. Стороны называют конфликт войной. Армения готовится к долгосрочным военным действиям.

Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта 27 сентября. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Отметим, Армения заявила о подготовке Азербайджаном военной агрессии.

Вместе с тем, Армения может заключить военно-политический союз с Нагорным Карабахом и признать его.

Кроме того, в материале РБК-Украина "Третий день боев между Арменией и Азербайджаном: что сейчас известно" говорится, что происходит между странами.