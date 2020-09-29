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Азербайджан заявив про знищення одного з полків Вірменії

Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство оборони Азербайджану заявило про повне знищення в Карабасі одного з полків армії Вірменії. Мова йде про третій мотострілецький полк "Мартуні".

Про це повідомляє APA.

Азербайджанська сторона заявила, що полк був розташований на території Ходжавенда.

Також азербайджанські військові заявили про ліквідацію полковника вірменської артилерії на південному напрямку.

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Нагадаємо, бої між країнами через Нагірний Карабах тривають третій день. Сторони називають конфлікт війною. Вірменія готується до довгострокових військових дій.

Міноборони Азербайджану заявило про початок військової операції на лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту 27 вересня. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку (НКР) з боку Азербайджану.

Зазначимо, Вірменія заявила про підготовку Азербайджаном військової агресії.

Разом з тим, Вірменія може укласти військово-політичний союз з Нагорним Карабахом і визнати його.

Крім того, в матеріалі РБК-Україна "Третій день боїв між Вірменією і Азербайджаном: що зараз відомо" говориться, що відбувається між країнами.

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