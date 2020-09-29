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Армения заявила о подготовке Азербайджаном военной агрессии

Ереван, Вторник 29 сентября 2020 10:01
Армения заявила о подготовке Азербайджаном военной агрессии
Фото: ситуация в Нагорном Карабахе (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

В Армении заявили, что Азербайджан готовится к расширению географии боевых действий и агрессии против Армении. Также страна заявляет об дезинформации с азербайджанской стороны.

Об этом говорится в заявлении МИД.

В ведомстве опровергли заявления министерства обороны Азербайджана об артобстреле с территории Варденисского района Армении Дашкесанского района Азербайджана.

"Цель данной дезинформации - подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе, осуществления агрессии против Республики Армения", - говорится в заявлении.

Армения строго осуждает попытки Баку "дестабилизировать региональный мир и стабильность, ответственность за последствия которого полностью ответственность несет военно-политическое руководство Азербайджана".

Напомним, РБК-Украина писало, что продолжаются бои между двумя странами.

Вместе с тем, Армения может заключить военно-политический союз с Нагорным Карабахом и признать его.

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