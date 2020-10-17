Азербайджан заявил о погибших и раненных при ракетном обстреле Гянджи

Азербайджанский город Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны армении. По предварительным данным, погибли пять человек, 35 получили ранения.

Об этом в Twitter сообщил Хикмет Гаджиев, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана.

По его словам, среди погибших двое детей. Разрушено более 20 домов.

Гаджиев опубликовал видео, на котором видно обрушившееся здание.

"По данным ANAMA, ракеты, выпущенные в Гянджу, являются оперативно-тактической баллистической ракетой SCUD / Elbrus. Фрагменты из зоны удара это доказывают", - написал Гаджиев и опубликовал фото ракет.

Напомним, договоренность о перемирии в Нагорном Карабахе была достигнута ночью 10 октября во время переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Но почти сразу после начала перемирия в Нагорном Карабахе стороны конфликта заявили о срыве договоренностей. Баку и Ереван обвиняли друг друга в обстрелах.

Ранее Азербайджан заявил о ракетном ударе Армении по Нахичевани.

Также сообщалось, что Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе.

Кроме того, Азербайджан обвинил армянских военнослужащих в новом обстреле мирных жителей в Тертерском районе.

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