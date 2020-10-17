Азербайджан заявив про загиблих і поранених під час ракетного обстрілу Гянджі

Азербайджанське місто Гянджа зазнало ракетного обстрілу з боку Вірменії. За попередніми даними, загинули п'ятеро людей, 35 отримали поранення.

Про це в Twitter повідомив Хікмет Гаджиєв, завідувач відділом з питань зовнішньої політики адміністрації президента Азербайджану.

За його словами, серед загиблих двоє дітей. Зруйновано більше 20 будинків.

Гаджиєв опублікував відео, на якому видно зруйновану будівлю.

"За даними ANAMA, ракети, випущені в Гянджу, є оперативно-тактичною балістичною ракетою SCUD / Elbrus. Фрагменти із зони удару це доводять", - написав Гаджиєв і опублікував фото ракет.

Нагадаємо, домовленість про перемир'я в Нагірному Карабасі була досягнута вночі 10 жовтня під час переговорів міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану. Але майже відразу після початку перемир'я в Нагірному Карабасі сторони конфлікту заявили про зрив домовленостей. Баку та Єреван звинувачували одне одного в обстрілах.

раніше Азербайджан заявив про ракетний удар Вірменії по Нахічевані.

Також повідомлялося, що Вірменія заявила про масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Карабасі.

Крім того, Азербайджан звинуватив вірменських військовослужбовців у новому обстрілі мирних жителів в Тертерському районі.