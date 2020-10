Азербайджан заявил о погибших и раненных при ракетном обстреле Гянджи

Фото: результат обстрела Гянджи (twitter.com/HikmetHajiyev)

Азербайджанский город Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны армении. По предварительным данным, погибли пять человек, 35 получили ранения.

Об этом в Twitter сообщил Хикмет Гаджиев, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана.

По его словам, среди погибших двое детей. Разрушено более 20 домов.

Гаджиев опубликовал видео, на котором видно обрушившееся здание.

According to initial information so far 23 individuals have been seriously wounded and 2 persons killed as a result of Armenia's missile attack to Ganja city. These are not final figures. Emergency Services are working on the ground. WarCrimes of Armenia continues. pic.twitter.com/lcg2jyn3VZ — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

UPDATE: 35 civilians have been wounded and 5 civilians killed as a result of Armenia's missile attacks to Ganja. 2 kids are among the dead. Emergency works are still going on. Armenia's terror and WarCrimes continues. pic.twitter.com/2WcLkeqVpB — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

"По данным ANAMA, ракеты, выпущенные в Гянджу, являются оперативно-тактической баллистической ракетой SCUD / Elbrus. Фрагменты из зоны удара это доказывают", - написал Гаджиев и опубликовал фото ракет.

According to ANAMA missiles fired to Ganja is SCUD/Elbrus Operative-Tactical Ballistic Missile. Fragments from the impact zone prove it. Targeting SCUD missile against densely populated civilians shows complete immorality and schizophrenic mindset of Armenia's pol-mil leaders pic.twitter.com/zXGbKmyvzS — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

Напомним, договоренность о перемирии в Нагорном Карабахе была достигнута ночью 10 октября во время переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Но почти сразу после начала перемирия в Нагорном Карабахе стороны конфликта заявили о срыве договоренностей. Баку и Ереван обвиняли друг друга в обстрелах.

Ранее Азербайджан заявил о ракетном ударе Армении по Нахичевани.

Также сообщалось, что Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе.

Кроме того, Азербайджан обвинил армянских военнослужащих в новом обстреле мирных жителей в Тертерском районе.

Отметим, что