Азербайджан заявив про загиблих і поранених під час ракетного обстрілу Гянджі

Фото: результат обстрілу Гянджі (twitter.com/HikmetHajiyev)

Азербайджанське місто Гянджа зазнало ракетного обстрілу з боку Вірменії. За попередніми даними, загинули п'ятеро людей, 35 отримали поранення.

Про це в Twitter повідомив Хікмет Гаджиєв, завідувач відділом з питань зовнішньої політики адміністрації президента Азербайджану.

За його словами, серед загиблих двоє дітей. Зруйновано більше 20 будинків.

Гаджиєв опублікував відео, на якому видно зруйновану будівлю.

According to initial information so far 23 individuals have been seriously wounded and 2 persons killed as a result of Armenia's missile attack to Ganja city. These are not final figures. Emergency Services are working on the ground. WarCrimes of Armenia continues. pic.twitter.com/lcg2jyn3VZ — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

UPDATE: 35 civilians have been wounded and 5 civilians killed as a result of Armenia's missile attacks to Ganja. 2 kids are among the dead. Emergency works are still going on. Armenia's terror and WarCrimes continues. pic.twitter.com/2WcLkeqVpB — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

"За даними ANAMA, ракети, випущені в Гянджу, є оперативно-тактичною балістичною ракетою SCUD / Elbrus. Фрагменти із зони удару це доводять", - написав Гаджиєв і опублікував фото ракет.

According to ANAMA missiles fired to Ganja is SCUD/Elbrus Operative-Tactical Ballistic Missile. Fragments from the impact zone prove it. Targeting SCUD missile against densely populated civilians shows complete immorality and schizophrenic mindset of Armenia's pol-mil leaders pic.twitter.com/zXGbKmyvzS — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

Нагадаємо, домовленість про перемир'я в Нагірному Карабасі була досягнута вночі 10 жовтня під час переговорів міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану. Але майже відразу після початку перемир'я в Нагірному Карабасі сторони конфлікту заявили про зрив домовленостей. Баку та Єреван звинувачували одне одного в обстрілах.

раніше Азербайджан заявив про ракетний удар Вірменії по Нахічевані.

Також повідомлялося, що Вірменія заявила про масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Карабасі.

Крім того, Азербайджан звинуватив вірменських військовослужбовців у новому обстрілі мирних жителів в Тертерському районі.