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Азербайджан заявив про загиблих і поранених під час ракетного обстрілу Гянджі

Баку, Субота 17 жовтня 2020 02:11
Азербайджан заявив про загиблих і поранених під час ракетного обстрілу Гянджі
Фото: результат обстрілу Гянджі (twitter.com/HikmetHajiyev)
Автор: Надія Собенко

Азербайджанське місто Гянджа зазнало ракетного обстрілу з боку Вірменії. За попередніми даними, загинули п'ятеро людей, 35 отримали поранення.

Про це в Twitter повідомив Хікмет Гаджиєв, завідувач відділом з питань зовнішньої політики адміністрації президента Азербайджану.

За його словами, серед загиблих двоє дітей. Зруйновано більше 20 будинків.

Гаджиєв опублікував відео, на якому видно зруйновану будівлю.

"За даними ANAMA, ракети, випущені в Гянджу, є оперативно-тактичною балістичною ракетою SCUD / Elbrus. Фрагменти із зони удару це доводять", - написав Гаджиєв і опублікував фото ракет.

Нагадаємо, домовленість про перемир'я в Нагірному Карабасі була досягнута вночі 10 жовтня під час переговорів міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану. Але майже відразу після початку перемир'я в Нагірному Карабасі сторони конфлікту заявили про зрив домовленостей. Баку та Єреван звинувачували одне одного в обстрілах.

раніше Азербайджан заявив про ракетний удар Вірменії по Нахічевані.

Також повідомлялося, що Вірменія заявила про масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Карабасі.

Крім того, Азербайджан звинуватив вірменських військовослужбовців у новому обстрілі мирних жителів в Тертерському районі.

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