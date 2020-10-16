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Азербайджан заявил об освобождении еще трех сел в Карабахе

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об освобождении от армянской оккупации еще нескольких населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Азербайджанская армия взяла под свой контроль три села в Ходжавендском районе.

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Об этом азербайджанский лидер объявил на своей странице в Twitter.

По словам Алиева, сегодня был установлен контроль над селами Хырманджиг, Агбулаг и Ахуллу.

"Пусть живет азербайджанская армия", - подчеркнул он.

Напомним, вчера азербайджанская армия восстановила контроль над 6 поселениями в Нагорном Карабахе. Населенные пункты были освобождены от оккупации в Физулинском, Джабраильском и Ходжавендском районах.

Также РБК-Украина писало, что армянские войска отступили на двух направлениях в Нагорном Карабахе.

Кроме того, вчера под артиллерийский обстрел попало кладбище в одном из сел Азербайджана, тогда как на нем проходила похоронная процессия. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

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Новости Украины Ильхам АлиевАрменияАзербайджанНагорный Карабах