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Азербайджан заявил об освобождении еще трех сел в Карабахе

Баку, Пятница 16 октября 2020 22:41
Азербайджан заявил об освобождении еще трех сел в Карабахе
Фото: Ильхам Алиев (facebook.com LiderIlhamAliyev)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об освобождении от армянской оккупации еще нескольких населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Азербайджанская армия взяла под свой контроль три села в Ходжавендском районе.

Об этом азербайджанский лидер объявил на своей странице в Twitter.

По словам Алиева, сегодня был установлен контроль над селами Хырманджиг, Агбулаг и Ахуллу.

"Пусть живет азербайджанская армия", - подчеркнул он.

Напомним, вчера азербайджанская армия восстановила контроль над 6 поселениями в Нагорном Карабахе. Населенные пункты были освобождены от оккупации в Физулинском, Джабраильском и Ходжавендском районах.

Также РБК-Украина писало, что армянские войска отступили на двух направлениях в Нагорном Карабахе.

Кроме того, вчера под артиллерийский обстрел попало кладбище в одном из сел Азербайджана, тогда как на нем проходила похоронная процессия. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

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Новости Украины В мире Ильхам АлиевАрменияАзербайджанНагорный Карабах

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