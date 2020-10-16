Азербайджан заявив про звільнення ще трьох сіл в Карабаху

Фото: Ільхам Алієв (facebook.com LiderIlhamAliyev)

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про звільнення з-під вірменської окупації ще декількох населених пунктів у Нагірному Карабасі. Азербайджанська армія взяла під свій контроль три села у Ходжавендському районі.

Про це азербайджанський лідер оголосив на своїй сторінці у Twitter.

За словами Алієва, сьогодні було встановлено контроль над селами Хирманджиг, Агбулаг та Ахуллу.

"Хай живе азербайджанська армія", - наголосив він.

Нагадаємо, вчора азербайджанська армія відновила контроль над 6 поселеннями в Нагірному Карабасі. Населені пункти було звільнено з-під окупації у Фізулинському, Джабраїльському та Ходжавендському районах.

Також РБК-Україна писало, що вірменські війська відступили на двох напрямках у Нагірному Карабасі.

Крім того, вчора під артилерійський обстріл потрапило кладовище в одному з сіл Азербайджану, тоді як на ньому проходила похоронна процесія. В результаті обстрілу є загиблі та постраждалі.