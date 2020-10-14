Азербайджан заявил об освобождении еще ряда поселений в Карабахе

Несмотря на договоренности о перемирии с Арменией, азербайджанские военные освободили 8 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Поселения освободили от армянской оккупации в двух районах.
Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на странице в Twitter.
По его словам, азербайджанская армия восстановила контроль над поселениями Гарадаглы, Хатунбулаг и Гараколлу в Физулинском районе, а также села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке и Тагасер в Ходжавендском районе.
"Да здравствует азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан", - подчеркнул Алиев.
Напомним, недавно Армения сообщила о возвращении контроля над городом Гадрут в Нагорном Карабахе, которое ранее было освобождено военными Азербайджана.
Сегодня во время обращения к нации премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянским войскам пришлось отступить на двух направлениях в Нагорном Карабахе.
Как писало РБК-Украина, 10 октября в Нагорном Карабахе вступило в силу перемирие между Арменией и Азербайджаном. Договоренность о перемирии была достигнута во время переговоров глав МИД стран в Москве.