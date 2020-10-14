Азербайджан заявив про звільнення ще ряду поселень в Карабаху

Фото: Ільхам Алієв (facebook.com LiderIlhamAliyev)

Попри домовленості про перемир'я з Вірменією, азербайджанські військові звільнили 8 населених пунктів в Нагірному Карабасі. Поселення звільнили від вірменської окупації у двох районах.

Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв на сторінці у Twitter.

За його словами, азербайджанська армія відновила контроль над поселеннями Гарадагли, Хатунбулаг та Гараколлу у Фізулинському районі, а також села Булутан, Мелікджанли, Кемертюк, Теке та Тагасер у Ходжавендському районі.

"Хай живе азербайджанська армія! Карабах - це Азербайджан", - наголосив Алієв.

Нагадаємо, нещодавно Вірменія повідомила про повернення контролю над містом Гадрут в Нагірному Карабасі, яке раніше було визволене військовими Азербайджану.

Сьогодні під час звернення до нації прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вірменським військам довелося відступити на двох напрямках у Нагірному Карабасі.

Як писало РБК-Україна, 10 жовтня в Нагірному Карабасі набуло чинності перемир'я між Вірменією та Азербайджаном. Домовленість про перемир'я була досягнута під час переговорів голів МЗС країн у Москві.