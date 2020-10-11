Азербайджан заявил о гибели 41 гражданского с начала обострения в Карабахе

С начала эскалации в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана погибли 41 мирный житель. Еще 205 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

"В результате обстрела с армянской стороны населенных пунктов Азербайджана с 27 сентября по 11 октября погиб 41 мирный житель, ранены 205 человек", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с 27 сентября в регионе был нанесен ущерб 1 165 частным домам, 57 жилым зданиям и 146 гражданским объектам.

Напомним, 9 октября министры иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве Российской Федерации договорились о перемирии в Нагорном Карабахе. Переговоры между представителями Баку и Еревана длились более 11 часов.

Кроме того, 10 октября после вступления в силу соглашения о перемирии в Карабахе погиб гражданский житель Азербайджана.

Ранее подразделения армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) получили приказ о прекращении огня.

Добавим, что Армения сообщила о 28 погибших военных в результате боев. Самому младшему из них было 18 лет, а большинство погибших родились после 2000 года.