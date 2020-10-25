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Азербайджан занял новые позиции в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах, Воскресенье 25 октября 2020 09:20
Азербайджан занял новые позиции в Нагорном Карабахе
Фото: военные (facebook.com artsakhdefencearmy)
Автор: Андрей Козловский

В течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября в Нагорном Карабахе продолжались боевые действия. Подразделения азербайджанской армии в соответствии с оперативным планом взяли под контроль новые территории.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Как сообщается, боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта продолжались с разной интенсивностью. Вооруженные силы Армении открывали огонь по военным Азербайджана из стрелкового оружия, танков, минометов и пушек.

После этого войска азербайджанской армии нанесли серьезный урон Вооруженным силам Армении на территориях Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов после чего, они отправились на новые позиции в разных направлениях.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика готова немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе при условии, что Армения прекратит огонь.

Также ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия, которое было достигнуто 18 октября.

Кроме того, с начала боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 65 гражданских лиц.

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