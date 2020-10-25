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Азербайджан зайняв нові позиції в Нагірному Карабасі

Нагірний Карабах, Неділя 25 жовтня 2020 09:20
Азербайджан зайняв нові позиції в Нагірному Карабасі
Фото: військові (facebook.com artsakhdefencearmy)
Автор: Андрій Козловський

Протягом дня 24 жовтня і в ніч на 25 жовтня в Нагірному Карабасі тривали бойові дії. Підрозділи азербайджанської армії згідно з оперативним планом взяли під контроль нові території.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Азербайджану.

Як повідомляється, бойові дії на Агдерінскому, Ходжавендському, Фізулінському, Гадрутському, Губадлінському і Лачинському напрямках фронту тривали з різною інтенсивністю. Збройні сили Вірменії відкривали вогонь по військовим Азербайджану зі стрілецької зброї, танків, мінометів і гармат.

Після цього війська азербайджанської армії завдали серйозної шкоди Збройним силам Вірменії на територіях Ходжавендского, Губадлінского і Лачинський районів після чого, вони вирушили на нові позиції в різних напрямках.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що республіка готова негайно зупинити бойові дії в Нагірному Карабасі за умови, що Вірменія припинить вогонь.

Також раніше Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в зриві перемир'я, яке було досягнуто 18 жовтня.

Крім того, з початку бойових дій в Нагірному Карабасі загинули 65 цивільних осіб.

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