Азербайджан й Вірменія завершили перемовини щодо тексту мирної угоди

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

Конфлікт між обидвома країнами розпочався ще у 1988-му через Нагірний Карабах. Попри встановлення режиму припинення вогню у 1994-му, перемир'я періодично порушувалось.

У 2023-му Азербайджан розпочав "антитерористичну операцію" у Нагірному Карабасі, внаслідок чого цей регіон перейшов під його контроль.

Наступного року Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим. Єреван також пропонував демаркацію кордонів за останніми радянськими картами 1975 року, але Баку виступив проти.

У вересні 2024-го глава вірменського уряду уточнив, що для ратифікації мирної угоди з Азербайджаном Єревану може знадобитися змінити конституцію.

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