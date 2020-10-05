Азербайджан взял под контроль три села и ряд высот в Карабахе

В понедельник, 5 октября, армия Азербайджана взяла под свой контроль оккупированных Арменией три населенных пункта и ряд высот в Нагорном Карабахе. Азербайджанский флаг был поднят над селами Шихали-Агалы, Сарыджалы, Мазра.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня азербайджанская армия освободила села Шихали-Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот на различных направлениях", - написал он.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

В ходе ночных боев в пятницу, 2 октября, азербайджанским войскам удалось взять под свой контроль высоты вблизи Мадагиса.

Кроме того, 3 октября Министерство обороны Армении заявляло об остановке азербайджанского наступления в Нагорном Карабахе.

В то же время в Турции выражали надежду, что Азербайджан продолжит наступление в Нагорном Карабахе.