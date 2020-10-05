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Азербайджан узяв під контроль три села і ряд висот в Карабасі

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 5 жовтня, армія Азербайджану взяла під свій контроль окупованих Вірменією три населених пункти і ряд висот в Нагірному Карабасі. Азербайджанський прапор був піднятий над селами Шихали-Агали, Сариджали, Мазра.

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Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

"Сьогодні азербайджанська армія звільнила села Шихали-Агали, Сариджали, Мазра Джебраільського району та декілька стратегічних висот на різних напрямках", - написав він.

Нагадаємо, ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

У ході нічних боїв у п'ятницю, 2 жовтня, азербайджанським військам вдалося взяти під свій контроль висоти поблизу Мадагісу.

Крім того, 3 жовтня Міністерство оборони Вірменії заявляло про зупинку азербайджанського настання в Нагірному Карабасі.

Водночас у Туреччині висловлювали надію, що Азербайджан продовжить наступ в Нагірному Карабасі.

Прогноз погоди
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Новини України Ільхам АлієвАрменияАзербайджанНагорный Карабах