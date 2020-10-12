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Азербайджан взял под контроль еще ряд населенных пунктов в Карабахе

Автор: РБК-Украина

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанские войска взяли под контроль еще несколько населенных пунктов. В ближайшее время официально объявят об этом.

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Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, ежедневно армия берет под контроль города и села в Нагорном Карабахе.

"Я могу сказать, что на сегодня несколько населенных пунктов под нашим контролем, просто мы еще не зашли на эти территории так как с военной точки зрения в этом нет необходимости. Но через определенный период времени мы объявим о новых достижениях", - отметил Алиев.

Напомним, 10 октября вступило в силу соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе, однако буквально сразу оно было сорвано. Стороны выступили со взаимными обвинениями в обстрелах. Президент Азербайджана полагает, что конфликт должен быть решен в рамках нового формата, а состав новой контактной группы должен отражать существующий баланс сил в регионе, интересы стран региона.

Армянская сторона заявила, что только за последние сутки в боях в Нагорном Карабахе погибли 200 азербайджанских военных.

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