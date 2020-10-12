Азербайджан узяв під контроль ще низку населених пунктів в Карабасі

В ході конфлікту в Нагірному Карабасі азербайджанські війська взяли під контроль ще кілька населених пунктів. Найближчим часом офіційно оголосять про це.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає "Інтерфакс-Азербайджан".

За його словами, щодня армія бере під контроль міста і села в Нагірному Карабасі.

"Я можу сказати, що на сьогодні кілька населених пунктів під нашим контролем, просто ми ще не зайшли на ці території так як з військової точки зору в цьому немає необхідності. Але через певний період часу ми оголосимо про нові досягнення", - зазначив Алієв.

Нагадаємо, 10 жовтня набула чинності угода про перемир'я в Нагірному Карабасі, однак буквально відразу її було зірвано. Сторони виступили із взаємними звинуваченнями в обстрілах. Президент Азербайджану вважає, що конфлікт має бути вирішений в рамках нового формату, а склад нової контактної групи повинен відображати існуючий баланс сил в регіоні, інтереси країн регіону.

Вірменська сторона заявила, що лише за останню добу в боях в Нагірному Карабасі загинули 200 азербайджанських військових.