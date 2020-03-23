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Азербайджан вводит карантин из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 18:57
Азербайджан вводит карантин из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Карантин в Азербайджане будет действовать с 24 марта по 20 апреля

Правительство Азербайджана в связи с пандемией каронавируса с 24 марта вводит специальный карантинный режим. Об этом говорится в заявлении правительства.

Карантинный режим вступает в силу с 00:00 24 марта по 00:00 20 апреля. В этот период в стране вводится ряд ограничений:

  • Людям старше 65 лет запрещено выходить из дома, этой категории населения будут предоставляться социальные услуги;
  • Ограничен въезд и выезд в районы Баку, Сумгайыт и Апшерон, за исключением движения автомобилей специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийного реагирования, спасения, а также грузовые автомобили;
  • Приостановлены все региональные и междугородние пассажирские перевозки;
  • Будут проводиться эвакуации азербайджанских граждан из других стран с обязательным карантином на 14-21 день;
  • В Баку запустят специальные автобусные экспрессы между станциями метро;
  • Запрещено собрание групп людей, превышающих 10 человек в общественных местах;
  • Людям рекомендовано держать дистанцию в 2 метра;
  • Заведения общественного питания будут принимать клиентов лишь в период с 12 до 15 часов, разрешен самовывоз и доставка на дом;
  • Приостановлена работа торговых центров и магазинов, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Отметим, по состоянию на 23 марта в Азербайджане зафиксировано 72 случая коронавируса. При этом первый летальный случай от COVID-19 в стране был подтвержден 12 марта.

Ранее РБК-Украина писало, что, по мнению китайских экспертов по вопросу коронавируса, Европе может понадобиться до 2 лет для борьбы с пандемией COVID-19.

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