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Азербайджан вводить карантин через коронавірус

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 18:57
Азербайджан вводить карантин через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Карантин в Азербайджані буде діяти з 24 березня по 20 квітня

Уряд Азербайджану у зв'язку з пандемією каронавірусу з 24 березня вводить спеціальний карантинний режим. Про це йдеться в заяві уряду.

Карантинний режим вступає в силу з 00:00 24 березня по 00:00 20 квітня. В цей період в країні вводиться ряд обмежень:

  • Людям старше 65 років заборонено виходити з дому, цієї категорії населення будуть надаватися соціальні послуги;
  • Обмежений в'їзд і виїзд в райони Баку, Сумгайыт і Апшерон, за винятком руху автомобілів спеціального призначення, включаючи машини швидкої допомоги, аварійного реагування, порятунку, а також вантажні автомобілі;
  • Припинені всі регіональні та міжміські пасажирські перевезення;
  • проводитимуться евакуації азербайджанських громадян з інших країн з обов'язковим карантином на 14-21 день;
  • В Баку запустять спеціальні автобусні експреси між станціями метро;
  • Заборонено збори груп людей, що перевищують 10 осіб в громадських місцях;
  • Людям рекомендовано тримати дистанцію в 2 метри;
  • Закладу громадського харчування будуть приймати клієнтів лише в період з 12 до 15 годин, дозволено самовивіз і доставка на будинок;
  • Припинена робота торгових центрів і магазинів, за винятком продуктових магазинів і аптек

Зазначимо, станом на 23 березня в Азербайджані зафіксовано 72 випадки коронавіруса. При цьому перший летальний випадок від COVID-19 в країні був підтверджений 12 березня.

Раніше РБК-Україна писало, що, на думку китайських експертів з питання коронавіруса, Європі може знадобитися до 2 років для боротьби з пандемією COVID-19.

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