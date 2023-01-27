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Азербайджан хоче евакуювати своїх дипломатів з Ірану після нападу на посольство

Фото: Азербайджан вирішив евакуювати своїх дипломатів з Ірану після нападу на посольство (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Азербайджан планує евакуювати дипломатичну місію з Ірану після терористичного нападу на посольство вранці 27 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Азербайджану.

Азербайджану. Там зазначили, що "іранська сторона мала виконати свої зобов'язання щодо забезпечення безпеки посольства та безпеки його співробітників".

Також Азербайджан вимагає, щоб Тегеран якнайшвидше встановив замовника та суворо покарав виконавців кривавого теракту.

Нагадаємо, вранці 27 січня в Ірані озброєний нападник напав на посольство Азербайджану. Нападник убив начальника служби безпеки та поранив ще двох охоронців.

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