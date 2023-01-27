Азербайджан хочет эвакуировать своих дипломатов из Ирана после нападения на посольство

Азербайджан планирует эвакуировать дипломатическую миссию из Ирана после террористического нападения на посольство утром 27 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Азербайджана.
Азербайджана. Там отметили, что "иранская сторона должна была выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности посольства и безопасности его сотрудников".
Также Азербайджан требует, чтобы Тегеран скорейшим образом установил заказчика и сурово наказал исполнителей кровавого теракта.
Напомним, утром 27 января в Иране вооруженный приступник напал на посольство Азербайджана. Нападавший убил начальника службы безопасности и ранил еще двух охранников.
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