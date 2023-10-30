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Азербайджан відправив Україні чергову партію гуманітарної допомоги

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Азербайджан сьогодні, 30 жовтня, відправив чергову партію допомоги для України. Йдеться про електрообладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання AZƏRTAC.

"З території Сумгайитського технологічного парку була перша партія електрообладнання, передбачена нашою країною для надання гуманітарної допомоги народу України", - йдеться у повідомленні.

Видання пише, що згідно з розпорядженням президента Ільхама Алієва від 17 липня 2023 року, гуманітарний вантаж, підготовлений Міністерством енергетики, включає більше ніж 555 тисяч метрів електричних кабелів і проводів. 

Конвой із 14 вантажівок із гуманітарним вантажем вирушив для підтримки заходів із відновлення сталого електропостачання територій, які постраждали від війни в Україні.

Фото: Допомога від Азербайджану (azertag.az)

Також видання пише, що чергові частини передбачуваної допомоги загальною вартістю 7,6 млн доларів, яку підготовлено відповідно до заявок, які надійшли з України, планується відправити найближчим часом.

Допомога Азербайджану Україні

Від початку російського вторгнення Баку надало Україні понад тисячу тонн медикаментів, медичного обладнання та гуманітарної допомоги на загальну суму понад 33 мільйони доларів.

При цьому Азербайджан є одним із лідерів з гуманітарної допомоги в рамках відновлення енергосистеми України після ракетних ударів з боку Росії. Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Також Міненергетики повідомляло, що Азербайджан до кінця року планує передати Україні обладнання для відновлення розподільних мереж.

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Азербайджан