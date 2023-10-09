Азербайджан надасть Україні допомогу для відновлення енергоінфраструктури

Азербайджан до кінця року планує передати Україні обладнання для відновлення розподільних мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України .

"Допомога енергетичному сектору України та поглиблення співпраці у нафтогазовій галузі стали основними темами зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та Надзвичайного і повноважного Посла Азербайджанської Республіки в Україні Сеймура Мардалієва", - йдеться у повідомленні.

Галущенко сказав, що Україна дуже цінує співпрацю з Азербайджаном в енергетичному секторі, і дуже сподівається, що це співробітництво буде посилюватися.

Фото: Зустріч (mev.gov.ua)

Герман Галущенко подякував Азербайджану за надану підтримку українському енергетичному сектору, яка, зокрема, допомогла втримати енергосистему України минулої зими.

Азербайджан передасть ще одну партію допомоги

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала з Азербайджану 10 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору, у складі якої 50 резервних електростанцій і 45 силових трансформаторів.

До кінця 2023 року очікується також надходження наступної великої партії нового обладнання для відновлення розподільних мереж.

Окрему увагу сторони приділили співробітництву в нафтогазовій галузі, зокрема питанням зберігання і транзиту ресурсів.

"Галущенко відзначив, що інтенсифікація співпраці України і Азербайджану у цій сфері не тільки дозволить окремим державам позбутися залежності від російських енергоносіїв, але й посилить енергетичну безпеку всього регіону", - додали у Міненерго.

Допомога Азербайджану Україні

Від початку російського вторгнення Баку надало Україні понад тисячу тонн медикаментів, медичного обладнання та гуманітарної допомоги на загальну суму майже на 17 мільйонів доларів.

При цьому Азербайджан є одним із лідерів з гуманітарної допомоги в рамках відновлення енергосистеми України після ракетних ударів з боку Росії.

У серпні стало відомо, що Азербайджан анонсував новий пакет допомоги Україні.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.