Азербайджан отправил Украине очередную партию гуманитарной помощи

Азербайджан сегодня, 30 октября, отправил очередную партию помощи для Украины. Речь идет об электрооборудовании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание AZƏRTAC.
"С территории Сумгайытского технологического парка была первая партия электрооборудования, предусмотренная нашей страной для оказания гуманитарной помощи народу Украины", - говорится в сообщении.
Издание пишет, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 17 июля 2023 года, гуманитарный груз, подготовленный Министерством энергетики, включает более 555 тысяч метров электрических кабелей и проводов.
Конвой из 14 грузовиков с гуманитарным грузом отправился для поддержки мероприятий по восстановлению устойчивого электроснабжения территорий, пострадавших от войны в Украине.
Фото: Помощь от Азербайджана (azertag.az)
Также издание пишет, что очередные части предполагаемой помощи общей стоимостью 7,6 млн долларов, которая подготовлена в соответствии с заявками, поступившими из Украины, планируется отправить в ближайшее время.
С начала российского вторжения Баку предоставило Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи на общую сумму более 33 миллионов долларов.
При этом Азербайджан является одним из лидеров гуманитарной помощи в рамках восстановления энергосистемы Украины после ракетных ударов со стороны России. Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Также Минэнергетики сообщало, что Азербайджан до конца года планирует передать Украине оборудование для восстановления распределительных сетей.
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