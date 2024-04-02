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Азербайджан та Вірменія звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню

Фото: Азербайджан та Вірменія звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Міністерствах оборони Азербайджану та Вірменії заявили про порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби Міноборони Азербайджану та Вірменії.

У Міноборони Азербайджану повідомили, що 1 квітня з 22:00 до 22:20 підрозділи Збройних сил Вірменії з перервами обстріляли позиції їхніх військ в напрямку населених пунктів Хайдарабад Садаракського району та Біченак Шахбузького району Нахічеванської Автономної Республіки.

Тим часом у Міноборони Вірменії спростували цю інформацію.

"Жодних порушень за напрямками, зазначеними в інформації Міністерства оборони Азербайджану, не зафіксовано", - наголосили у відомстві.

Окрім того, Вірменія теж звинуватила Азербайджан в обстрілах. 

"1 квітня о 22:00 підрозділи Збройні сили Азербайджану відкрили вогонь по позиціях Збройних сил Вірменії в напрямку села Гут (провінція Гегаркунік) і села Текс (провінція Сюнік)", - йдеться в повідомленні Міноборони Вірменії.

Конфлікт навколо Карабаху

Нагадаємо, у вересні 2023 року Азербайджан провів "антитерористичні заходи" на території Нагірного Карабаху, внаслідок яких невизнана "республіка" капітулювала.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах. Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.

Крім того, до конфлікту була причетна Москва. Російські так звані миротворці перебували на території Нагірного Карабаху.

Нещодавно Азербайджан звинуватив Вірменію у накопиченні сил та військ біля спільного кордону. Єреван заперечив заяви Баку.

Детальніше про підсумки конфлікту, масовий вихід вірмен та про те, чи вирішено карабахське питання остаточно, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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