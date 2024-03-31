Азербайджан звинуватив Вірменію у накопиченні військ біля кордону. Єреван заперечив
Азербайджан звинуватив Вірменію у накопиченні сил та військ біля спільного кордону. Єреван заперечує заяви Баку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Азербайджану.
"Останнім часом спостерігається зосередження живої сили, бронетехніки, артилерійських установок та інших потужних вогневих засобів збройних сил Вірменії та інтенсивне переміщення її військ у різних напрямках вірмено-азербайджанського умовного кордону", - йдеться у повідомленні.
Також Міноборони Азербайджану заявляє, що у мережі з'являється більше інформації, "спрямованої на загострення ситуації в інформаційному середовищі в рамках підготовки до диверсій".
При цьому Азербайджан пригрозив "рішучою відповіддю" у разі агресії.
Реакція Вірменії
Вірменія своєю чергою заперечує заяви Азербайджану і заявляє, що інформація не відповідає дійсності.
Міністерство оборони Вірменії зазначає, що 30 березня у низці Telegram-каналів опублікували світлини, на яких нібито зображене пересування вірменських військ до кордонів, але насправді вони ілюструють навчальні автопробіги водіїв-новобранців.
"Міністерство оборони Вірменії оцінює оперативну ситуацію на вірмено-азербайджанському державному кордоні останнім часом як стабільну і не бачить потреби у вжитті додаткових заходів щодо захисту кордону", - йдеться у заяві.
Конфлікт навколо Карабаху
Нагадаємо, у вересні 2023 року Азербайджан провів "антитерористичні заходи" на території Нагірного Карабаху, внаслідок яких невизнана "республіка" капітулювала.
Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах. Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.
Крім того, до конфлікту була причетна Москва. Російські так звані миротворці перебували на території Нагірного Карабаху.
Більше про те, як Вірменія бере курс на ЄС та як може відреагувати РФ - у матеріалі РБК-Україна.
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