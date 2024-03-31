Азербайджан звинуватив Вірменію у накопиченні військ біля кордону. Єреван заперечив

Азербайджан звинуватив Вірменію у накопиченні сил та військ біля спільного кордону. Єреван заперечує заяви Баку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Азербайджану.

"Останнім часом спостерігається зосередження живої сили, бронетехніки, артилерійських установок та інших потужних вогневих засобів збройних сил Вірменії та інтенсивне переміщення її військ у різних напрямках вірмено-азербайджанського умовного кордону", - йдеться у повідомленні.

Також Міноборони Азербайджану заявляє, що у мережі з'являється більше інформації, "спрямованої на загострення ситуації в інформаційному середовищі в рамках підготовки до диверсій".

При цьому Азербайджан пригрозив "рішучою відповіддю" у разі агресії.

Реакція Вірменії

Вірменія своєю чергою заперечує заяви Азербайджану і заявляє, що інформація не відповідає дійсності.

Міністерство оборони Вірменії зазначає, що 30 березня у низці Telegram-каналів опублікували світлини, на яких нібито зображене пересування вірменських військ до кордонів, але насправді вони ілюструють навчальні автопробіги водіїв-новобранців.

"Міністерство оборони Вірменії оцінює оперативну ситуацію на вірмено-азербайджанському державному кордоні останнім часом як стабільну і не бачить потреби у вжитті додаткових заходів щодо захисту кордону", - йдеться у заяві.