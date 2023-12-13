Азербайджан та Вірменія провели обмін полоненими

Обмін передбачав звільнення Азербайджаном 32 вірмен, більшість із яких були захоплені в полон наприкінці 2020 року.

Натомість Єреван передав двох азербайджанських солдатів, полонених у квітні поточного року.

"Тридцять один військовослужбовець збройних сил Вірменії, захоплений у 2020-2023 роках, і один військовослужбовець, захоплений у Нагірному Карабасі у вересні, перетнули азербайджано-вірменський кордон і перебувають на території Вірменії", - заявив глава уряду Вірменії.

Що передувало

7 грудня влада Азербайджану та Вірменії оголосила про подальші кроки щодо нормалізації відносин та встановлення миру, зокрема про обмін полонених та продовження переговорів щодо мирної угоди.

Також Єреван вирішив відкликати заявку на проведення наступної Конференції ООН з питань зміни клімату (COP29) на користь Баку та закликав інші країни регіону Східної Європи підтримати Азербайджан.

У відповідь Баку підтримало кандидатуру Вірменії на членство у Бюро Східноєвропейської групи держав COP.

Ситуація з Нагірним Карабахом

Нагадаємо, 19 вересня цього року Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. У регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.

З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська Республіка зі столицею у Ханкенді (Степанакерті) офіційно припиняє своє існування. Азербайджан повернув собі контроль над регіоном через 32 роки після проголошення "незалежності" Карабаху.

Усі її деталі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.