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Азербайджан и Армения провели обмен пленными

Иллюстративное фото: Азербайджен и Армения обменялись военнопленными (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Азербайджан и Армения сегодня, 13 декабря, провели обмен военнопленными на границе. Мероприятие состоялось в рамках шагов к нормализации отношений между странами после взятия Баку контроля над Карабахским регионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Reuters.

Обмен предусматривал освобождение Азербайджаном 32 армян, большинство из которых были захвачены в плен в конце 2020 года.

Взамен Ереван передал двух азербайджанских солдат, плененных в апреле текущего года.

"Тридцать один военнослужащий вооруженных сил Армении, захваченный в 2020-2023 годах, и один военнослужащий, захваченный в Нагорном Карабахе в сентябре, пересекли азербайджано-армянскую границу и находятся на территории Армении", - заявил глава правительства Армении.

Что предшествовало

7 декабря власти Азербайджана и Армении объявили о дальнейших шагах по нормализации отношений и установлению мира, в частности об обмене пленных и продолжении переговоров по мирному соглашению.

Также Ереван решил отозвать заявку на проведение следующей Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29) в пользу Баку и призвал другие страны региона Восточной Европы поддержать Азербайджан.

В ответ Баку поддержало кандидатуру Армении на членство в Бюро Восточноевропейской группы государств COP.

Ситуация с Нагорным Карабахом

Напомним, 19 сентября этого года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии.

Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах.

Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика со столицей в Ханкенде (Степанакерте) официально прекращает свое существование. Азербайджан вернул себе контроль над регионом через 32 года после провозглашения "независимости" Карабаха.

Все ее детали можете узнать в материале РБК-Украина.

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АзербайджанОбмен пленнымиАрмения