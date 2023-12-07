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Азербайджан та Вірменія домовились про обмін полонених та обговорили подальші відносини

Азербайджан, Четвер 07 грудня 2023 20:39
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Азербайджан та Вірменія домовились про обмін полонених та обговорили подальші відносини Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Влада Азербайджану та Вірменії оголосила про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру, зокрема обмін полонених та продовження переговорів щодо мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву апаратів прем’єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва.

У спільній заяві апарати прем’єр-міністра Вірменії та президента Азербайджану погоджуються з тим, що "випала історична можливість для досягнення довгоочікуваного миру в регіоні", і намірами досягти мирного договору "на основі поваги принципів суверенітету і територіальної цілісності".

З міркувань гуманізму і "як жест доброї волі" Азербайджан погодився звільнити 32 вірменських військовослужбовців, а Вірменія своєю чергою - двох азербайджанських.

Крім того, Єреван вирішив відкликати заявку на проведення наступної Конференції ООН з питань зміни клімату (COP29) на користь Баку й закликав інші країни регіону Східної Європи підтримати Азербайджан.

У відповідь Азербайджан підтримав кандидатуру Вірменії на членство в Бюро Східноєвропейської групи держав COP.

"Вірменія та Азербайджан продовжать переговори щодо реалізації в найближчому майбутньому додаткових заходів зі встановлення довіри, і закликають міжнародне співтовариство підтримати їхні зусилля, які сприятимуть встановленню взаємної довіри між двома країнами та позитивно впливатимуть на весь Південно-Кавказький регіон", – йдеться в заяві.

Ситуація з Нагірним Карабахом

Нагадаємо, 19 вересня цього року Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. У регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.

З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська Республіка зі столицею у Ханкенді (Степанакерті) офіційно припиняє своє існування.

Азербайджан повернув собі контроль над регіоном через 32 роки після проголошення "незалежності" Карабаху.

Усі її деталі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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