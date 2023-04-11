Азербайджан та Вірменія обмінялися звинуваченнями в обстрілі, є жертви

У Міноборони Вірменії заявили, що їхні підрозділи збройних сил з позицій у напрямку населеного пункту Диг Гориського району зазнали інтенсивного обстрілу зі стрілецької зброї протилежних позицій Азербайджанської Армії в Лачинському напрямку.

Після чого Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що ці підрозділи вірменського війська зі стрілецької зброї вели інтенсивний обстріл азербайджанської армії в Лачинському напрямку, а вона "вжила адекватних заходів у відповідь".

Нагадаємо, країни з 1992 року беруть участь у Нагірно-Карабахському конфлікті. Територія є міжнародно-визнаною частиною Азербайджану, але більшу частину зі 120 000 жителів становлять етнічні вірмени.

Минулого року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів відеоконференцію з президентами Франції та Азербайджану Еммануеле Макроном і Ільхамом Алієвим, під час якої заявив про необхідність підписати мирний договір по Нагірному Карабаху.

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