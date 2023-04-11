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Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстреле, есть жертвы

Фото: Армения и Азербайджан заявили об обстрелах на границе (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 апреля, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле на границе. В результате обстрелов каждая сторона сообщает, что есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана и Армении.

В Минобороны Армении заявили, что их подразделения вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Диг Горысского района подверглись интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположных позиций Азербайджанской Армии в Лачинском направлении.

После чего Министерство обороны Азербайджана сообщило, что эти подразделения армянского войска из стрелкового оружия вели интенсивный обстрел азербайджанской армии в Лачинском направлении, а она "приняла адекватные ответные меры".

Напомним, страны с 1992 участвуют в Нагорно-Карабахском конфликте. Территория является международно признанной частью Азербайджана, но большую часть из 120 000 жителей составляют этнические армяне.

В прошлом году премьер-министр Армении Никол Пашинян провел видеоконференцию с президентами Франции и Азербайджана Эммануэле Макроном и Ильхамом Алиевым, в ходе которой заявил о необходимости подписания мирного договора по Нагорному Карабаху.

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