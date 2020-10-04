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Азербайджан сегодня освободил 9 сел в Карабахе, - Алиев

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня азербайджанская армия взяла под свой контроль 9 поселений на территории Нагорного Карабаха. Поселения освободили от армянской оккупации в Джебраильском районе.

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Об этом на своей странице в Twitter заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По данным азербайджанского президента, сегодня был восстановлен контроль над селами Кархулу, Шукурбайли, Черекен, Дашкасан, Горовлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхари Маралян и Декал.

"Исторические названия поселений будут восстановлены. Все города, села, мечети будут отремонтированы. Жизнь вернется в эти районы", - подчеркнул Алиев.

Напомним, ранее Алиев сообщал об освобождении азербайджанскими военными города Джебраил в Нагорном Карабахе. Он также рассказал о восстановлении контроля над деревнями в этом районе, но не уточнил, над какими именно.

Как писало РБК-Украина, вчера в Баку заявили об освобождении 7 сел в трех районах Нагорного Карабаха.

Кроме того, вчера, по словам Алиева, азербайджанский флаг был поднят над селом Магадис, являющимся стратегически важной точкой в Нагорном Карабахе.

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Новости Украины АзербайджанАрменияНагорный КарабахИльхам Алиев