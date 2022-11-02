Азербайджан розпочав військові навчання на кордоні з Іраном

Азербайджан почав проводити військові навчання своїх Сил спецпризначення на кордоні з Іраном на тлі підготовки Тегераном "відплати".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report , про це заявляють у Міноборони Азербайджану.

"Згідно з планом, на наступних етапах навчань підрозділи спеціального призначення виконають низку завдань у взаємодії з Військово-повітряними силами і підрозділами ракетно-артилерійських військ, що надають їм підтримку", - наводить видання заяву Міноборони.

За даними відомства, у навчаннях також задіяні авіація та артилерійські підрозділи.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Саудівська Аравія передала розвіддані США про намір Ірану оголосити їй та Іраку війну.

Після цього в ніч на 2 листопада в мережі почали поширюватися піднятий червоний прапор над однією з іранських мечетей. Відразу ж з'явилися теорії про те, що це "прапор помсти" і Тегеран може оголосити війну.

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