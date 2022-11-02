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Азербайджан начал военные учения на границе с Ираном

Иллюстративное фото: Азербайджан начал учения Сил спецназначения на границе с Ираном (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Азербайджан начал проводить военные учения своих Сил спецназначения на границе с Ираном на фоне подготовки Тегераном "возмездия".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report, об этом заявляют в Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, в учениях также задействованы авиация и артиллерийские подразделения.

"Согласно плану, на последующих этапах учений подразделения специального назначения выполнят ряд задач во взаимодействии с оказывающими им поддержку Военно-воздушными силами и подразделениями ракетно-артиллерийских войск", - приводит издание заявление Минобороны.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Саудовская Аравия передала разведданные США о намерении Ирана объявить ей и Ираку войну.

После этого в ночь на 2 ноября в сети начало распространятся поднятого красного флага над одной из иранских мечетей. Сразу же появились теории о том, что это "знамя мести" и Тегеран может объявить войну.

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