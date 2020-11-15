Азербайджан разрешил Армении отсрочить вывод войск из одного района в Карабахе

Армения обратилась к Азербайджану с просьбой отсрочить срок вывода войск и гражданского населения из Кельбаджарского района в связи с загруженностью дороги. Азербайджан дал отсрочку до 25 ноября.

Об этом заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Sputnik Азербайджан.

"Учитывая загруженность единственной дороги из Кельбаджара в Армению и погодные условия, Азербайджан ответил на просьбу Армении согласием", - заявил Гаджиев.

При этом выход войск и населения из Агдамского и Лачинского районов будет проводиться согласно плану - до 20 ноября и 1 декабря соответственно.

Ранее РБК-Украина писало, что из Кельбаджара на дороге, ведущей из Нагорного Карабаха в Армению, образовался затор в несколько километров.

Напомним, в начале недели Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренностям по Карабаху, Армения должна была вывести свои войска и население из Кельбаджарского района до 15 ноября.